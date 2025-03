Ônibus com 70 passageiros é sequestrado na avenida Brasil, no Rio

Ele disse que se eu parasse ia me matar, perguntou se eu tinha filho. Foi quando eu me apavorei e errei o caminho. Só pensava na minha família e nos passageiros.

Motorista do ônibus que foi sequestrado

Alguns passageiros pularam do ônibus em movimento. Outros se jogaram no chão, relatou uma passageira que também não quis se identificar. "Ele falou que não ia roubar ninguém, que só queria seguir o caminho dele. O motorista tentava conversar com ele, mas ele estava muito agitado, todo mundo estava agitado. Uma mulher até passou mal".

Após ameaçar os passageiros com a arma, homem pulou catraca e roubou celulares, dinheiro e joias. "Começou a pegar os telefones, o que ele pôde tirar ele tirou. A gente ficou com medo dele atirar no motorista e depois sair atirando".

Eu saio 5h da manhã de casa, deixei três crianças. Eu orei muito para o motorista ficar calmo. A gente não sabia que a arma era de mentira, a gente sempre acha que é de verdade.

Passageira de ônibus sequestrado no Rio

Polícia percebeu movimentação e começou a acompanhar o ônibus. O motorista disse que algum dos passageiros que pularam do coletivo podem ter alertado às autoridades. "Vi a viatura atrás, pensei que se eu parasse ia acontecer um massacre. Falei para ele [ladrão] que no final do túnel tinha uma viela. 'Eu paro e tu pula'. Eu só queria tirar ele de dentro do carro", contou o motorista. "A polícia também manteve a tranquilidade. Não tentaram me fechar, não forçaram nada. Só foram seguindo".

Ladrão pulou do ônibus, mas foi perseguido e preso pelos policiais militares. Em nota, a PM diz que o homem foi interceptado durante uma ação de cerco tática na Avenida General Justos, perto do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio. Uma réplica de arma de fogo foi apreendida.