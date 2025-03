Gritzbach morreu por vingança do PCC e interesse econômico de PMs, diz MP

Cigarreiro, um velho conhecido da polícia paulista, mandou mantar Gritzbach para vingar morte do traficante e parceiro Anselmo Santa Fausta, também conhecido como Cara Preta, de acordo com o inquérito. Gritzbach havia sido apontado como responsável pela morte de Santa Fausta, após o traficante cobrar o empresário pelo sumiço de milhões de reais. Além disso, detalhes da delação do empresário ao Ministério Público que conectavam agentes da polícia ao PCC também provocaram a ira de Cigarreiro.

Cigarreiro segue foragido junto com Diego Amaral, apontado como braço direito do traficante no planejamento da morte. Kauê Amaral, olheiro do local do crime no dia do assassinato, também tem paradeiro desconhecido pela polícia.

Com Estadão Conteúdo