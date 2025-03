Como peixes são modificados para brilhar no escuro e por que isso é ilegal

Genes de anêmonas e águas-vivas inseridos em laboratório fazem com que peixes ornamentais brilhem sob luz ultravioleta. A técnica, comum no exterior, é proibida no Brasil, onde neste mês o Ibama apreendeu quase 60 mil exemplares em operação nacional.

Como acontece

Esses peixes não nascem coloridos -- eles são criados para brilhar. Cientistas usam técnicas de laboratório que existem há mais de 20 anos. Eles colocam um pedacinho de um gene brilhante, retirado de bichos como águas-vivas, dentro do peixe.



Depois, com a ajuda de aparelhos especiais, eles observam se o peixe passou a ter a cor desejada. "É um método comum na engenharia genética, que relaciona genótipos e fenótipos para direcionar características como a bioluminescência", explica o ictiologista Marcelo Ândrade, professor da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), campus Pinheiro.



O genótipo é como se fosse a receita escondida dentro do corpo de cada ser vivo -- ele diz como a gente é por dentro. Já o fenótipo é o que a gente vê por fora: a cor, o tamanho, o jeito de se mexer. Quando os cientistas mudam o genótipo, eles conseguem mudar também o fenótipo, como fazer um peixe brilhar.

Apesar de populares entre aquaristas, esses peixes são proibidos no Brasil. Eles não passaram pela avaliação de biossegurança da CTNBio — órgão responsável por liberar organismos geneticamente modificados no país — e por isso sua criação, importação e venda são consideradas crime ambiental.