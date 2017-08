"A polícia não soube como agir", relata brasileiro que estava nas Ramblas na hora do ataque

Brasileiros que estavam nas Ramblas, cenário do atentado no centro de Barcelona, na Espanha, relataram os momentos de horror vividos quando uma van atropelou pessoas no famoso calçadão turístico da cidade.

Gustavo Vieira, 36, vive há 14 anos em Barcelona e tinha acabado de chegar na área quando o ataque ocorreu. "Estacionei minha moto na Praça Catalunha e segui o caminho pelas Ramblas para ir a uma loja. Foi quando me deparei com muita gente correndo e gritando, todos sem direção."

Sem saber o que fazer, entrou em um restaurante na Praça Catalunha. "Nessa hora, um filme de tragédia começou a passar na cabeça. Lembrei de atentados em Londres, Paris, infelizmente o pior. Mas o desespero de todos só aumentava com a falta de notícias."

A polícia não soube como agir. Em um determinado momento nos mandaram sair do local e, quando estávamos na rua, pediram para que voltássemos para dentro. Isso tudo só contribuiu para o desespero."

Gustavo diz que as pessoas ficaram no local por mais de meia hora sem ter a menor ideia do que acontecia do lado de fora. "Vi crianças chorando, senhores de idade, isso tudo só deixava a apreensão ainda maior."

Giannis Papanikos/AP Assustados, pedestres buscam local seguro nas ruas próximas do atentado

"Multidão correndo"

Everardo Furtado de Oliveira, 61, passava férias na cidade e visitava as filhas, que moram em Barcelona. Ele caminhava com a mulher nas Ramblas no momento do atentado.

"Estava no início das Ramblas, próximo à Praça Catalunha, e vimos uma multidão correndo em direção contrária a que caminhávamos. Seguimos um fluxo e entramos no Corte Inglés (loja na Praça Catalunha). Subimos andares, ficamos fechados e só descemos quando a situação parecia mais calma", diz.

"Não fazíamos ideia do que se tratava. Era uma multidão entrando na loja com velocidade", conta. Everardo seguiu viagem com a família poucas horas depois do ataque, e relatou que o aeroporto internacional de Barcelona estava vazio.

"Resolvemos seguir nosso roteiro, orando pela cidade. Mas não contamos nem dez pessoas no aeroporto. Mas os voos estão confirmados", relata.

