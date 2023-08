Vídeo: Explosão em posto na Romênia deixa um morto e mais de 30 feridos

As autoridades realizaram evacuações em um raio de 300 metros e o bloqueio do trânsito rodoviário, segundo a IGSU (Inspeção-Geral Romena para Situações de Emergência).

Ao menos 25 carros de bombeiros foram enviados ao local, na tentativa de evitar que o fogo se alastrasse ainda mais.

Uma segunda explosão foi registrada na estação de GLP (Gás Liquefeito do Petróleo) e feriu 26 profissionais, segundo o vice-ministro do Interior, Raed Arafat, responsável pela unidade de resposta a emergências. Isso aconteceu enquanto os bombeiros trabalhavam para conter as chamas.

Quatro pessoas foram intubadas após sofrerem queimaduras graves, segundo o Ministério da Saúde do país.

Arafat declarou à Reuters que o fogo ainda não foi extinto e que mais explosões podem acontecer, já que um terceiro tanque no local representa um risco.