Jovem de 16 anos é morta em briga por molho na frente de McDonald's

A vítima e uma amiga dela brigaram com a autora das facadas. Inicialmente, ela não teria revidado, mas atacou Naima com golpes no peito e abdômen quando ela tentava entrar em um veículo para ir embora.

A estudante foi socorrida e levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A suspeita de 16 anos, que não teve o nome divulgado, foi detida. Ela é acusada de homicídio de segundo grau, de acordo com o jornal Washington Post. Ela alega ser inocente.

A juíza do Tribunal Superior do Distrito de Colúmbia, Sherri Beatty-Arthur, declarou que a agressora permanecerá sob custódia até a próxima audiência na sexta-feira. "No final das contas, uma pessoa está morta por causa de uma disputa por um molho em uma rede de fast-food", disse a juíza.

Em um comunicado oficial, a família de Naima lamentou a morte. "Naima era uma jovem linda, inteligente, divertida e única que amava a vida. Ela era amada e admirada por muitas pessoas. Naima adorava música e artes, basquete, e se preparava para ser barbeira. O impacto desta perda sem sentido afetou a nossa família, os nossos amigos e a nossa comunidade", escreveram familiares.