Vídeo mostra passageiros em pânico durante turbulência em voo para Maiorca

A dançarina e acrobata Estela Orts registrou com o celular os momentos de tensão e postou um vídeo com as imagens no Instagram.

As cenas mostram o avião chacoalhando bruscamente, com objetos caindo dos compartimentos de bagagem, enquanto os passageiros se agarram às cadeiras. Ao fundo, é possível ouvir os gritos de pavor de algumas pessoas.

Sem conseguir pousar no aeroporto, o avião deu duas voltas ao redor da ilha, até que o piloto decidiu retornar a Alicante, segundo informou Estela em outro post. O voo, que duraria 40 minutos, durou mais de duas horas.

Em outro post na rede, a acrobata tranquiliza seus seguidores e agradece ao piloto da aeronave por conseguir lidar com os ventos que, segundo informações passadas pela tripulação, chegaram aos 130 quilômetros por hora.

Áreas do nordeste da Espanha, incluindo Maiorca, foram atingidas por um vendaval e por chuvas torrenciais, levando a cancelamentos de voos e resgates, segundo apurou o jornal Daily Mail junto às autoridades locais.