ONG Human Rights Watch critica posições de Lula: Dois pesos e duas medidas

"O Brasil deveria adotar medidas inequívocas para desfazer uma política externa equivocada, abandonando a prática de dois pesos e duas medidas em relação aos direitos humanos", diz a carta.

Documento recomenda ao Brasil também condenar abusos em Cuba e no Irã. "O Brasil não precisa esperar para contribuir no enfrentamento de violações de direitos humanos à medida que elas ocorrem. Atuar com imparcialidade e ser reconhecido por ações baseadas em princípios e não em interesses políticos, apenas fortalecerá a sua candidatura", acrescenta a Human Rights Watch. A íntegra está disponível no site da instituição.

Neste ano, Lula foi criticado por reconciliação com a Venezuela, de olho no pagamento de uma dívida do governo do ditador Nicolás Maduro com o Brasil que chega a US$ 1,27 bilhão (cerca de R$ 6 bilhões).

O UOL entrou em contato com o Ministério de Relações Exteriores. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.