Cientista espacial russo morre após 'envenenamento por cogumelo'

A morte do próprio Melnikov ocorre poucos dias depois de um general de alto escalão, que já foi próximo de Putin, também ter morrido misteriosamente. Gennady Lopyrev deveria ser libertado da prisão depois de ter sido preso em 2017. No entanto, após adoecer repentinamente, ele teria recebido a informação de que tinha leucemia não diagnosticada anteriormente, segundo o Daily Mail. As suspeitas de que ele foi envenenado surgiram depois que se descobriu que o general era elegível para liberdade condicional.

Nas últimas semanas, além do general, um chefe militar que liderou brevemente a invasão da Ucrânia também foi encontrado morto aos 58 anos, segundo o Metro.

Já no início deste ano, o multimilionário russo Nikolay Bortsov foi misteriosamente encontrado morto no mesmo dia que o colega político Dzhasharbek Uzdenov, também de acordo com o jornal britânico.

Elvira Vikhareva, uma crítica aberta do Kremlin, compartilhou testes com o canal de notícias russo Sota que mostraram que ela tinha vestígios de dicromato de potássio no sangue, segundo o Daily Mail.

A morte mais conhecida, no entanto, talvez seja a de Yevgeny Prigozhin, líder do Grupo Wagner, que estava entre as os ocupantes de um avião que caiu.