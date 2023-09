Homem diz ter 'achado' no Google Maps avião da Malaysia Airlines que sumiu

Medindo a imagem do Google (datada de 2018), você vê cerca de 69 metros (do vulto da suposta aeronave), mas parece haver uma lacuna entre a cauda e a parte traseira do avião. Isso deixa (o conjunto do equipamento) apenas um pouco maior, mas essa lacuna provavelmente explicaria isso.

Ian Wilson, em entrevista ao tabloide The Mirror

O Bureau of Aircraft Investigations Archives, órgão que investiga acidentes com aeronaves, não descarta que a imagem do Google Maps seja mesmo do avião da Malaysia Airlines, segundo o jornal.

Relembre o caso:

O voo MH370, da Malaysia Airlines, que ia de Kuala Lumpur (Malásia) a Pequim (China), desapareceu com 239 pessoas a bordo, em 2014. Segundo a companhia aérea, o Controle de Tráfego Aéreo perdeu contato com a aeronave menos de uma hora após a decolagem. Não houve sinal de emergência ou mensagem enviada pela tripulação.

Desde então, partes do avião foram encontradas na Tanzânia, Madagascar e no Oceano Índico, onde o governo malaio afirmou "ter certeza" de que a aeronave caiu. Apesar disso, as partes não apresentaram provas concretas do que aconteceu com a aeronave.

Investigadores chegaram a produzir um relatório de mais de 1.500 páginas com 60 teorias sobre o desaparecimento do avião, mas não chegaram a nenhuma conclusão.