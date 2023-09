Escuna que afundou em 1881 é encontrada intacta em lago nos EUA

Ficamos surpresos ao ver que não apenas a cabine do convés ainda estava nela, mas também tinha todos os armários, com todos os pratos empilhados neles e todos os pertences da tripulação. É realmente como um navio em uma garrafa. É uma cápsula do tempo

Brendon Baillod, em entrevista ao jornal The New York Times

História secular

A Trinidad foi construída em 1867 em Grand Island, medindo 42,7 metros de comprimento, com dois mastros.

Ela era usada principalmente para transportar carvão ou ferro de Oswego, Nova York, para Chicago e Milwaukee, retornando com trigo de Wisconsin.

Segundo a Sociedade Histórica de Wisconsin, a carreira da Trinidad foi curta devido à falta de manutenção. Em maio de 1880, ela sofreu danos ao atingir um recife no Lago Superior e, após reparos rápidos, partiu para Milwaukee, onde afundou rapidamente em maio de 1881.

A tripulação foi resgatada horas após em um bote, mas a escuna afundou com sua mascote, um cachorro, que dormia ao lado do fogão quando a embarcação começou a afundar.