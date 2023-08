Empresa organiza visita a destroços do Titanic após tragédia da OceanGate

A empresa RMS Titanic Inc., que detém os direitos de recuperação das peças do navio que naufragou em 1912, organiza uma nova expedição para visitar os destroços do transatlântico, no Atlântico Norte. A viagem acontece meses depois da tragédia com o submersível da OceanGate, que implodiu e matou cinco pessoas.

O que aconteceu:

A RMS Titanic Inc. planeja fazer a expedição aos destroços do Titanic em maio de 2024. As informações constam em um relatório apresentado pela empresa a tribunal, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (25). As informações são da AP News.