Quem é o presidenciável russo que provoca Putin e o chama de 'muito gentil'

Quem é Igor Girkin?

Igor Girkin, conhecido também como Igor Strelkov, nome de guerra que significa atirador, tem 52 anos e é um blogueiro militar e ex-comandante militar da autoproclamada RPD (República Popular de Donetsk), após ter sido coronel do FSB (Serviço Federal de Segurança) da Rússia.

Formado em história e de viés monarquista, Girkin era obcecado por história militar. Um colega de sua faculdade, Instituto Estatal de História e Arquivos de Moscou, contou ao The New York Times que ele parecia uma pessoa "que vive no começo do século 20".

No início da década de 1990, ele se juntou a separatistas na ex-Moldávia soviética (região da Transnístria) e na Bósnia, e lutou contra separatistas na Chechênia após se alistar ao exército russo.

Ele foi um dos protagonistas na insurgência pró-Rússia em 2014, quando começou o conflito entre Kiev e os separatistas do leste da Ucrânia, sendo responsável por liderar uma milícia que tomou a cidade ucraniana de Sloviansk. No mesmo ano ele renunciou ao posto de Ministro da Defesa da república autoproclamada.

"Eu puxei o gatilho da guerra", falou Girkin ao jornal nacionalista Zavtra, quando descreveu como liderou quatro dúzias de "voluntários" armados que cruzaram a fronteira da região de Donetsk. Ele se vangloriou de ter ordenado a tortura e execução de funcionários pró-ucranianos, tendo realizado ao menos um deles, conforme a rede Al Jazeera.