Jornalista mostra corpos de supostos ETs para deputados em sessão no México

Os dois pequenos corpos possuem cerca de 60 cm cada e teriam sido encontrados na região das Linhas de Nazca, em Cusco, no Peru, em 2015. Eles foram apresentados em caixões com tampas de vidro, despertando entusiasmo na comunidade de teóricos sobre OVNIs.

Na audiência pública, Maussan mostrou a autoridades dos EUA e membros do governo mexicano vários vídeos de "OVNIs e fenômenos anômalos não identificados" antes de revelar os supostos cadáveres alienígenas.

Radiografias dos espécimes também foram apresentadas durante a audiência, com especialistas testemunhando sob juramento que um dos corpos parece ter "ovos" dentro, enquanto ambos teriam implantes feitos de metais muito raros, como o ósmio.

Segundo o ufólogo, os corpos estão sendo estudados por cientistas da UNAM (Universidade Nacional Autônoma do México) e teriam mais de 1.000 anos.

"São seres não humanos. Não foram recuperados em naves, eles foram encontrados em minas de diatomáceas (algas) e posteriormente fossilizados"

Jaime Maussan, ufólogo e jornalista

Segundo o ufólogo Jaime Maussan, os corpos mumificados, apresentados em caixões com tampas de vidro, têm 1.000 anos Imagem: Reprodução/Câmara de Deputados do México

DNA sem relação com código genético humano

O ufólogo afirmou em um post no seu perfil no X, antigo Twitter, que um diretor do Instituto Científico para Saúde da Secretaria da Marinha do México confirmou que o DNA encontrado nos corpos não possuem relação com o código genético humano. Segundo ele, descobriu-se que mais de 30% das amostras seriam de origem "desconhecida".