Mulher reserva quarto de hotel e descobre que vista é foto colada na janela

Entretanto, quando a família fez o check-in e chegou ao local, descobriu que a vista era, na verdade, apenas uma imagem colada nas janelas. A vista real era de um estacionamento.

Ela ainda disse que tudo foi planejado de última hora e que reservou o hotel pela internet uma semana antes de viajar.

As fotos dos quartos mostram uma vista do horizonte, todas do mesmo ângulo. O site diz que as imagens apresentadas "podem não representar totalmente as características do quarto que você reservou", embora não haja a opção de reservar um quarto com ou sem vista.