Corpos de supostos ETs apresentados a deputados no México são chamados de 'golpe'

Uma audiência sobre OVNIs no Congresso do México, que contou com a apresentação de supostos restos mortais de seres não-humanos, enfrentou rápida reação internacional nesta quinta-feira, com críticos a rotulando como um "golpe" e perguntas feitas por autoridades do Peru, onde os espécimes aparentes surgiram pela primeira vez.

O jornalista mexicano e entusiasta de OVNIs de longa data Jaime Maussan mostrou aos políticos, na audiência de terça-feira, dois pequenos "corpos" exibidos em caixas, com três dedos em cada mão e cabeças alongadas. Ele alegou que eles teriam sido encontrados no Peru em 2017 e não estavam relacionados a nenhuma vida na Terra.

As imagens da audiência no Congresso, a primeira do tipo no México, despertaram curiosidade internacional, assim como um escárnio substancial.