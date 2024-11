Lançamento de míssil pela Rússia na Ucrânia é sinal' para europeus', diz especialista

No final, este ataque, em termos de impacto militar no terreno, não representa muito, na medida em que não houve grandes explosões, que as ogivas pareciam bastante inertes, não podemos dizer que militarmente seja significativo. Por outro lado, em um nível simbólico, sim, é um sinal forte e sem precedentes no que se diz respeito à dissuasão nuclear.

RFI: Quais são as respostas possíveis?

Stéphane Audrand: Na minha opinião, haverá uma resposta das três potências nucleares da OTAN: a França, o Reino Unido e os Estados Unidos. Não será necessariamente visível para o público em geral imediatamente, mas acho que acontecerá. O paralelo é o início da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022. Os russos trouxeram seus submarinos de mísseis balísticos nucleares.

Descobrimos algumas semanas depois que os franceses e americanos também fizeram isso para responder e dizer: "e vocês tirarem seus submarinos, nós tiraremos os nossos". A resposta dos russos foi retirar os submarinos, eles optaram pelo apaziguamento.

Portanto, acho que haverá um sinal estratégico de uma ou mais das três potências nucleares ocidentais para lembrar aos russos que há um equilíbrio de poder na ordem nuclear e que há limites, certas coisas não devem ser feitas.