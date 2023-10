'Cena apocalíptica, corpos pela rua', relata brasileiro ferido em Israel

Ele relata que quando começaram os estrondos durante a festa, ele e os amigos decidiram deixar o local. "Peguei o carro e comecei a desviar da linha de saída do estacionamento, tinha uma barreira policial para o norte, já havia alguns carros que tinham conseguido passar para o norte", diz. "Um carro totalmente destruído na direção oposta."

No veículo, Birman diz que viu uma mulher ferida. "Vimos uma menina gritando 'terrorista, terrorista', falando para as pessoas irem em direção ao sul. Ela estava ensanguentada, nesse momento as pessoas começaram a entender que era algo além dos mísseis e que algo mais grave estava acontecendo."

O brasileiro relata ainda que precisou desviar do trajeto habitual que faria para sair do local da festa. "Tinha uma estradinha paralela. Nessa rua paralela começamos a ser baleados, a janela traseira explodiu, entendemos que estávamos sendo baleados por terroristas. Um jeep da Defesa israelense da fronteira chegou para nos proteger. Saímos do carro, deitamos no chão, abaixamos a cabeça, rezando. Os militares começaram a abrir fogo contra os terroristas"

Áudio para a mãe e refúgio em bunker

O brasileiro conta que, em meio à tentativa de se proteger e deixar o local, mandou uma mensagem de áudio para a mãe. "Mandei áudio para minha mãe falando que achava que não ia sair dessa situação. Falei que amava ela. Achei que não teria uma solução", relata. "Olhei para o lado e vi um míssil que foi lançado na gente, mas erraram."

Momentos depois, o brasileiro diz que conseguiu se abrigar em um bunker. "Já tinham uns 10, 15 israelenses lá dentro. Fomos para trás do bunker. Vi corpos na rua, carros baleados, começamos a ter uma noção que algo maior estava acontecendo. Ficamos 40 minutos no bunker enquanto o tiroteio não parava. Achamos abrigo numa cidade vizinha e conseguimos ficar lá por 5 horas até voltar para Tel Aviv", relata.