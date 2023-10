Irã nega envolvimento nos ataques do Hamas a Israel

Uma reportagem do Wall Street Journal diz que autoridades de segurança iranianas ajudaram a planejar o ataque do Hamas e deram sinal verde para o início da ação. O jornal citou membros de alto escalão do Hamas e Hezbollah como fontes.

Apoiamos enfaticamente a Palestina, no entanto, não estamos envolvidos na resposta da Palestina, uma vez que ela é tomada exclusivamente pela própria Palestina. As medidas resolutas tomadas pela Palestina constituem uma defesa totalmente legítima contra sete décadas de ocupação opressiva e crimes hediondos cometidos pelo regime sionista ilegítimo.

Comunicado da missão do Irã na ONU

O porta-voz Nasser Kanani diz que as acusações contra o Irã tem motivação política. "A resistência da nação palestiniana tem a capacidade, a força e a vontade necessárias para se defender, defender sua nação e tentar recuperar seus direitos perdidos".

O Irã mantém relações estreitas com os dois movimentos palestinos Hamas e Hezbollah e foi um dos primeiros países a saudar os ataques contra Israel.

Os Estados Unidos dizem que não têm qualquer evidência de que o Irã esteja diretamente envolvido no ataque, seja no planejamento ou execução, mas afirmou que o Hamas "não seria o Hamas sem o apoio que recebeu por muitos anos do Irã".

O ataque do Hamas e a reação israelense deixaram mais de mil mortos, segundo autoridades. A ofensiva entrou hoje no terceiro dia.