Guterres também criticou a decisão do Hamas de lançar "foguetes indiscriminados que atingiram o centro de Israel, incluindo Tel Aviv e Jerusalém". "Reconheço as queixas legítimas do povo palestino. Mas nada pode justificar esses atos de terror e a morte, mutilação e sequestro de civis", disse.

O chefe da ONU fez um apelo para que os palestinos interrompam os ataques e libertem todos os reféns.

Guterres critica cerco de Israel contra Gaza

Mas também denunciou o fato de que a resposta israelense vem ocorrendo contra civis. "Estou profundamente alarmado com as informações de que mais de 500 palestinos - incluindo mulheres e crianças - foram mortos em Gaza e mais de 3.000 ficaram feridos", disse. "Infelizmente, esses números estão aumentando a cada minuto à medida que as operações israelenses continuam", afirmou.



Guterres não deixou de mandar um recado ao governo israelense. "Embora eu reconheça as legítimas preocupações de segurança de Israel, também lembro a Israel que as operações militares devem ser conduzidas em estrita conformidade com o direito humanitário internacional", disse. "Os civis devem ser respeitados e protegidos em todos os momentos e infraestrutura civil nunca deve ser um alvo", disse.

Segundo ele, a ONU já tem relatos de mísseis israelenses "atingindo instalações de saúde dentro de Gaza, bem como torres residenciais de vários andares e uma mesquita". "Duas escolas que abrigavam famílias desabrigadas em Gaza também foram atingidas", afirmou..

Guterres destacou que cerca de 137 mil pessoas estão abrigadas em instalações da ONU, e esse número aumenta à medida que os bombardeios e ataques aéreos continuam.