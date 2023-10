Aeroporto alemão suspende voos após alerta sobre avião vindo do Irã

Autoridades do aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, suspenderam hoje (9) todos os voos durante cerca de 90 minutos, após receberem o que chamaram de "uma ameaça crível" que mencionava um voo específico vindo de Teerã, capital do Irã.

O que se sabe:

O avião pousou em segurança e permaneceu em um trecho isolado do aeroporto. Todos os 198 passageiros e 16 tripulantes deixaram o avião sem incidentes, segundo apurou o jornal The New York Times.