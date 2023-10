Brasileiro na Palestina: Israel minou acordo de paz, não deixou muita opção

Professora: Israel corta recursos de Gaza há anos; cerco é crime de guerra

O corte de recursos promovido por Israel contra a Faixa de Gaza acontece há anos e não só agora com o agravamento do confronto, contou durante o UOL News da tarde desta segunda-feira (9) a doutoranda em Relações Internacionais e pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC-SP Isabela Agostinelli.

Esses cortes ocorrem há muito tempo. A diferença é que, agora, esse corte é total. Cotidianamente, [ocorre] desde 2005, quando Israel retirou seus assentamentos de Gaza, ou seja, quando israelenses deixaram de viver em Gaza, que foi selada, literalmente. Gaza é considerada a maior prisão a céu aberto do mundo, justamente porque o controle fronteiriço de Israel não deixa quase ninguém entrar e sair. São poucos palestinos que conseguem sair para trabalhar em Israel ou Cisjordânia.

Isabela Agostinelli

A questão do controle da infraestrutura também ocorre cotidianamente. O controle da eletricidade e da água são comprados pelos palestinos via empresas israelenses. Essa é uma violação do direito humanitário e também do direito da ocupação, que tem suas próprias regras e são constantemente violadas pelo estado israelense, mas que, infelizmente, a comunidade internacional não fala nada.