Em vez de enterrar, comer: Europa teve canibalismo como ritual funerário

A cultura epigravetiana, que foi encontrada principalmente vivendo no Sul e no Leste da Europa, enterrava seus mortos com bens funerários de uma forma semelhante aos padrões modernos.

Já a cultura magdaleniana, do Noroeste europeu, era a que adotava o canibalismo como prática fúnebre. Na época, eles processavam os corpos dos seus mortos, removendo a carne do cadáver para comê-la e, eventualmente, modificar os ossos restantes para criar novos objetos.

Uma das questões levantadas para a prática era se este canibalismo era ou não motivado pela necessidade, em períodos em que a comida era escassa ou inverno prolongado e por isso os magdalenianos tivessem "ativado" o modo de sobrevivência precisando comer seus entes, ou se tratava-se apenas de um comportamento cultural.

As evidências da Caverna de Gough já sugerem que a ingestão dos corpos era uma forma mais ritualística, porque há amplas evidências de que os responsáveis estavam caçando e comendo outros animais, enquanto a preparação cuidadosa de alguns restos humanos, como as taças de crânios de caveiras e um osso gravado, mostra que isso era pensado, o que foi colocado como canibalismo.

"O fato de encontrarmos o canibalismo a ser praticado frequentemente em várias ocasiões durante um curto período de tempo, numa área bastante localizada [em locais por toda Europa Ocidental e Central até o Reino Unido], e apenas por indivíduos atribuídos à cultura Magdaleniana, significa que acreditamos que este comportamento foi amplamente praticado pelos magdalenianos e foi, portanto, um comportamento funerário em si", explicou William Marsh, autor do estudo.

Alguns dos ossos humanos encontrados na Caverna de Gough indicam que o canibalismo tinha uma função ritualística Imagem: Reprodução/ Trustees of the Natural History Museum London

Mudanças nas práticas funerárias

Com duas culturas distintas com comportamentos igualmente diferenciados, uma questão foi levantada: saber se a eventual onipresença relativa da cultura funerária no final do Paleolítico foi resultado da adoção do enterro primário como comportamento funerário pelo povo magdaleniano, ou se a população desse povo foi substituída.