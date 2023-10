Reféns sobrevivem distraindo extremistas com café e biscoitos em Israel

O casal, cujos filhos são policiais, foi feito prisioneiro ontem, em meio a uma invasão massiva de centenas de terroristas do Hamas, que entraram em Israel na manhã de sábado e atacaram o sul do país. Os cinco homens armados entraram pela janela de um quarto no piso térreo e tornaram reféns o casal, identificado apenas por David e Rachel.

"Eles tinham maldade, vieram para matar", disse David ao Canal 12. "Eu disse ao meu marido: 'Se morrermos, morreremos juntos", completou Rachel.

David disse que os terroristas não os espancaram, mas afirmaram que eles se tornariam "mártires". "Eles ameaçaram nos matar", relatou David. "Eu estava tremendo e suando."

O superintendente-chefe Arkadi Schuster disse que as forças de segurança perceberam que estavam sendo alvejadas do prédio e seu primeiro plano de ação foi lançar uma granada na casa para matar os terroristas.

Enquanto os policiais se preparavam para executar o plano, outras pessoas gritaram que a casa pertencia aos pais de um colega policial, e que o casal ainda estava lá dentro.

Depois disso, foram abertas negociações, disse Schuster, com os terroristas exigindo comida e água, e equipamento médico para um deles, ferido em uma troca de tiros com as forças de segurança. Um dos terroristas foi morto.