'Muitos souberam de sequestros por vídeos do próprio Hamas', diz brasileira

Meu cunhado estava dentro de um carro e tentou fugir, mas o veículo foi alvejado por terroristas. A polícia chegou e houve uma troca de tiros. Eles conseguiram voltar, estão bem e sem nenhum arranhão, mas infelizmente nem todo mundo teve o mesmo destino. Algumas pessoas foram pegas dentro dos carros. Muitos foram para bunkers, que foram atacados pelos terroristas sem escrúpulo algum. Eles atiravam em tudo o que viam pela frente. É devastador e estou anestesiada com toda esta situação . Gabriela Varella, influenciadora digital

Rubens Barbosa: Entrada de Hezbollah é o grande risco na guerra de Israel

O ex-embaixador Rubens Barbosa explicou que uma possível entrada do Hezbollah agravaria decisivamente o conflito entre Israel e Hamas. Ele se mostrou pessimista com relação à resolução do problema e prevê uma situação humanitária preocupante para os próximos dias.

Era previsível uma resposta como a que está sendo dada por Israel, com os bombardeios e essa ideia de cerco para a região da Faixa de Gaza. A grande complicação pode ser a entrada do Hezbollah e, segundo a narrativa ocidental, do Irã nesta crise. Este é o grande risco, porque poderia haver algum ataque ao Irã. Aí a situação sairia fora de controle. Rubens Barbosa, ex-embaixador

Paz passa pelo fim do apartheid dos palestinos, diz presidente da Fepal

A paz no Oriente Médio só se tornará uma realidade com o fim do apartheid sofrido pelos palestinos. A avaliação é de Ualid Rabah, presidente da Fepal (Federação Árabe-Palestina do Brasil). Ele acusou Israel de promover uma "limpeza étnica" contra o povo palestino e questionou por que não houve reação dos demais países a este fato nas últimas décadas.