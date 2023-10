Namorada de brasileiro morto em Israel se despede: 'Devo a você minha vida'

A namorada publicou nas redes sociais um texto e uma montagem com várias fotos do casal. Ela estava com Ranani no festival que foi atacado pelo grupo terrorista Hamas e conseguiu escapar. Ao menos 260 pessoas foram encontradas mortas na região da festa.

Rafaela descreveu que a relação com o gaúcho "foi uma história de cinema". "Não sei como começar a escrever esse texto, até porque nunca imaginei que eu não estaria agora com você. Nunca pensei que existiria um após você. Nosso amor foi uma história de cinema, você sempre me dizia que sentia que vivia em um filme realmente e pensando bem, esse seu sentimento até que faz sentido", disse.

Ranani era um "ser cheio de luz" e que "nunca falhou", lembra a namorada.

Ela também ressaltou os sonhos que o brasileiro tinha, como o de se tornar um DJ famoso. O casal, inclusive, chegou a compor uma música junto. "Sei que você ainda tinha muitos sonhos que queria realizar, e eu te juro que estaria com você em cada um deles. Você queria ser um DJ famoso no Brasil, queria que suas músicas fossem conhecidas, até escrevemos uma música nós dois".