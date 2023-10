Veja quem são os brasileiros mortos em Israel na guerra contra o Hamas

O jovem foi a primeira vítima brasileira a ser confirmada pelo Itamaraty, ainda no início da manhã de hoje. Ranani Glazer estava presente com sua namorada, Rafaela Treistman, e um amigo na rave, que aconteceu próxima à faixa de Gaza. Ele conseguiu se abrigar em um bunker e chegou a gravar um vídeo relatando que presenciou uma situação que parecia uma "cena de guerra". No entanto, após o abrigo ser invadido, o rapaz desapareceu. Rafaela e o amigo também estavam no local, mas conseguiram se salvar.

Ranani era de Porto Alegre, mas morava em Israel e chegou a prestar serviço militar nas Forças de Defesas Israelenses. Atualmente ele trabalhava como entregador em Tel Aviv, mas chegou a ocupar cargos de editor de vídeos e designer, segundo foi relatado pela CNN. Em seu perfil, com quase 15 mil seguidores, é possível ver registros de Glazer na época em que serviu na Brigada Golani, uma infantaria do exército israelense.

Foi na rede social que ele também comemorou quando recebeu a documentação israelense. "Foi uma longa jornada. Meus amigos sabem o quanto eu esperei por esse dia. Obrigada a todos que estiveram aqui por mim, esse é só o começo. Finalmente israelense", escreveu o rapaz, que compartilhou por vezes seu gosto pela música eletrônica, raves e viagens.