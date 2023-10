'Hamas é pior que o Estado Islâmico', diz Netanyahu após conversa com Biden

Eu disse a ele [Joe Biden] que o Hamas é pior que o Isis [Estado Islâmico] - e que eles deveriam ser tratados dessa forma.

"Desde a nossa última conversa, a escala deste mal só aumentou. Forçaram dezenas de crianças, queimaram-nas e executaram-nas. Cortaram as cabeças dos soldados, assassinaram os jovens que celebravam uma festa na selva, cercaram-nos com jipes e atiraram-nos num buraco no chão, como em Babi-Yar, e fizeram uma confissão assassina", disse Netanyahu a Biden.

Guerra chega ao 4º dia, com Israel intensificando ataques à Faixa de Gaza. O governo israelense disse que retomou o "controle total" de regiões do sul do país que foram atacadas pelo Hamas.

Escombros após ataque aéreo israelense à Mesquita Sousi, na Faixa de Gaza Imagem: HASHEM ZIMMO - 9.out.23/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Biden classifica ataque do Hamas como terrorismo

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou o ataque do Hamas contra Israel como terrorismo e disse que o governo americano vai apoiar os israelenses na guerra. As declarações foram feitas nesta terça-feira (10), em pronunciamento oficial.