Estados Unidos oferecem ajuda ao Brasil para socorrer o Rio Grande do Sul

2. Putin demite ministro da Defesa em meio a avanços na região de Kharkiv. Amigo de longa data do presidente Vladmir Putin, Sergueï Choïgu, que estava havia 12 anos no cargo, "paga pelas inúmeras críticas sobre a gestão do conflito na Ucrânia", escreve o Le Monde. Em mais de dois anos de guerra, que Moscou previa ser rápida, o exército russo teve de se retirar de vários frontes, sobretudo o entorno de Kiev, o que foi visto como um 'recuo humilhante'. Estima-se que dezenas de milhares de soldados russos morreram na guerra. Choigu se torna secretário do Conselho de Segurança e o economista Andreï Belousov, sem experiência militar, comandará a pasta da Defesa. O remanejamento ocorre no momento em que há intensos combates na área de Kharkiv, no nordeste do país, onde a Rússia afirma ter tomado mais quatro localidades, e aumenta a pressão no Dombass, no leste.

3. Trump lidera em cinco estados e jovens estão descontentes com Biden. Um conjunto de pesquisas do The New York Times, Siena College e Philadelphia Inquirer mostra Donald Trump à frente das intenções de votos para as eleições presidenciais nos estados do Michigan, Arizona, Nevada, Geórgia e Pensilvânia. O presidente Joe Biden lidera apenas no Wisconsin. As eleições nos EUA são indiretas, os eleitores votam em membros do Colégio Eleitoral que escolhe o presidente. O jornal americano diz que os números da pesquisa se mantêm em grande parte desde a última série, mas desde então a bolsa ganhou 25%, o julgamento de Trump no caso da atriz pornô começou e Biden investiu pesado na campanha. Mas há pouca indicação de que esses fatores tenham ajudado o democrata. A pesquisa aponta que jovens negros e hispânicos estão descontentes com a economia e com a guerra em Gaza, e ameaçam não apoiar mais Biden.

4. Israel abre nova passagem para a entrada de ajuda em Gaza diante de pressão dos EUA. Na semana passada, a passagem de Kerem Shalom, entre Israel e a Faixa de Gaza, a única fronteira aberta, fechou e reabriu diversas vezes. Tel Aviv alegou que havia ataques do Hamas na área. O secretário americano, Antony Blinken, voltou a criticar Israel, afirmando, no domingo, que o país não tem um "plano confiável" para a retirada da população de Rafah, na fronteira com o Egito. Israel informou que 300 mil pessoas já deixaram a cidade na última semana. O exército israelense continua bombardeando Rafah nesta segunda e intensifica operações no norte da Faixa de Gaza, na área do campo de refugiados de Jabaliya.

Ativistas de associação de defesa dos direitos dos animais protestam em Paris contra a principal marca de refeições prontas do país, eles condenam supostas más condições em que as aves são mantidas. Imagem: Emmanuel Dunand / AFP

5. Professores gerados por IA lecionam em universidade de Hong Kong. Com um capacete de realidade virtual, alunos da Universidade de Ciência e Tecnologia assistem a aulas sobre teoria dos jogos dadas por um Albert Einstein criado por inteligência artificial. É um curso piloto e o responsável pelo projeto estima que essa tecnologia pode auxiliar instituições de ensino no mundo que lidam com a falta de professores. Na avaliação de especialistas, o uso de ferramentas de IA pode melhorar a produtividade no ensino, mas também cria temores de plágios e erros nos trabalhos e de possibilidade de substituição dos professores. Uma pesquisa da Universidade de Hong Kong com centenas de estudantes revelou que a maioria prefere professores reais que compartilham suas experiências.

6. Morre primeiro paciente a receber transplante de rim de porco geneticamente modificado. O anúncio foi feito pelo hospital de Massachusetts, nos EUA, que realizou a cirurgia em março. A equipe médica foi liderada pelo brasileiro Leonardo Riella. O paciente de 62 anos sofria de uma doença renal em fase terminal quando recebeu o rim de porco que teve seus genes nocivos retirados e genes humanos adicionados. Rins de porco já haviam sido transplantados em pessoas com morte cerebral. O hospital americano agradeceu ao paciente por sua confiança para avançar na área de transplantes de órgãos de animais para humanos.