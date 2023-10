Com atraso, 1º voo da FAB decola de Israel e deve chegar às 4h no Brasil

A decolagem deveria ter ocorrido por volta das 18h do horário local (12h, no horário de Brasília) desta terça , mas decolou às 20h12 (14h12, no Brasil). Segundo o UOL apurou, o atraso foi causado por questões burocráticas do embarque.

O avião que traz os brasileiros é um KC-30 (Airbus A330) — que tem capacidade para 238 pessoas. Os brasileiros foram transportados hoje para o aeroporto Ben-Gurion, em Tel Aviv, em cinco ônibus.

Estão previstos mais cinco voos da FAB com brasileiros vindos de Israel até domingo. De acordo com o Itamaraty, será dada prioridade de atendimento a quem mora no Brasil e não tem passagem aérea comprada — a quem já têm os bilhetes ou condições de comprá-los a recomendação é que embarquem em voos comerciais.

O Ministério da Agricultura e Pecuária afirmou que facilitará o ingresso de cães e gatos que acompanhem os cidadãos brasileiros repatriados e cidadãos estrangeiros refugiados de Israel. Não haverá exigência de documentação sanitária,

Nenhum cachorro ou gato será impedido de entrar no Brasil por falta de documentação. Entendemos a situação, e os médicos veterinários atuantes no Vigiagro acompanharão os casos para liberação de entrada no país"

José Luis Vargas, diretor do departamento de Serviços Técnicos da Secretaria de Defesa Agropecuária

Nas redes sociais, ministros do governo publicaram imagens do primeiro voo.