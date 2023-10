'Ficamos dois dias só rezando', diz brasileiro que voltou de Israel

Amanhecemos surpreendidos com as sirenes tocando e toda nossa caravana indo para os bunker. Foi uma situação muito delicada. Depois fomos para o aeroporto e lá tivemos uma segunda experiência delicada, quando soou novamente a sirene e no aeroporto uma proporção muito maior, muito mais pessoas. Foi bem desafiador. Nossos voos foram cancelados e ficamos a ver navios até a embaixada providenciar retorno. Quando as sirenes soam e você vê os antimísseis sendo disparados e você ouvir os mísseis inimigos sendo bombardeados em cima de você, você sente o tremer da terra, é muito desafiador.

Francisco Bueno Júnior, brasileiro repatriado

Nós assustamos duas vezes. A primeira foi ouvir a bomba explodir a poucos quilômetros de onde a gente estava. A sirene soou e nós não conseguimos rapidamente chegar no hotel de volta. A gente escutou o lançamento, aquele zumbido, e depois o estrondo. Assustou. E depois um pouco mais tarde estávamos no jardim do túmulo e olhamos para cima e com céu claro os mísseis sendo abatidos sobre as nossas cabeças. Tivemos que correr novamente. Na segunda, tivemos que descer ao bunker três vezes. Estávamos confinados no hotel.

Cristina Balbi, de SP

Os aviões pareciam trovão em cima de Jerusalém, na base aérea de Jerusalém também. A gente ficou toda hora correndo, sirene tocando, tinha que correr, mas não tinha para onde ir. Não tinha como sair do hotel, até que foi resolvido nosso problema para que pudéssemos regressar.

Narcísico Glates, brasileiro repatriado