Secretário dos EUA chega a Israel, que prepara 'próxima fase da guerra'

A mensagem que trago para Israel é essa: vocês podem ser fortes o suficiente para se defenderem, mas enquanto os EUA existirem, vocês nunca terão de fazer isso sozinhos. Sempre estaremos ao lado de vocês.

Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos

Secretário dos EUA disse que ações "brutais e desumanas" do Hamas lembram as piores do Estado Islâmico, e que o grupo não representa o povo palestino. Blinken ainda deve se encontrar com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e seguir para Amã, capital da Jordânia.

Blinken, porém, fez um alerta a Israel:

Israel tem o direito, e na verdade a obrigação, de se defender e de garantir que isto nunca mais aconteça. Mas como Israel faz isso é importante

Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos

Exército de Israel diz estar se preparando para "próxima fase da guerra" e sinaliza possível ataque terrestre a Gaza. Um porta-voz da Defesa israelense, coronel Richard Hecht, disse que o governo ainda não decidiu se vai atacar o enclave palestino por terra, mas que os militares estão se aprontando para isso. "Estamos nos preparando para a próxima fase da guerra", afirmou. "Pode ser pelo ar, pode ser combinado pelo ar e pelo mar, estamos esperando para ver o que nossa liderança política decide sobre uma possível guerra terrestre. Isso ainda não foi decidido".

Porta-voz disse ainda que o objetivo neste momento é "liquidar" o governo do Hamas.