Dia 6 da guerra: líderes saudita e iraniano se preocupam com Israel e Hamas

"A casa de Abu Shamala também foi usada para armazenar armas destinadas a serem utilizadas em operações contra Israel", acrescentam os militares.

Mustafa Shahin, um agente do Hamas que filmou e transmitiu o ataque assassino do grupo no sábado, também foi executado, disse o porta-voz da FDI, contra-almirante Daniel Hagari.

A Defesa de Israel afirma que durante a noite, foram atingidos dezenas de locais pertencentes às forças de comando do Hamas.

Ontem, a casa de parentes de Mohammad Deif, o comandante militar do Hamas, no bairro de Qizan an Najjar, em Khan Younis, foi bombardeada. Ele é chefe da ala militar do grupo extremista e mentor da incursão do grupo ao território nas primeiras horas deste sábado (7).

Meios de comunicação palestinos afirmam que os aviões acertaram a casa do pai de Deif, matando seu irmão, seu filho e a neta do irmão. Ainda não se sabe o número de parentes que estavam na casa em Khan Younis e ficaram presos nos escombros.

Alertas de foguetes soam em várias cidades do centro de Israel e da Cisjordânia. As sirenes foram ouvidas em localidades como Even Yehuda, Tayibe, Ariel e Kfar Yona.