Israel diz ter indício de relação do Hamas com o Estado Islâmico em ataques

Militares da Força de Defesa de Israel confirmaram, nesta quinta-feira (12), terem encontrado uma bandeira do Estado Islâmico no colete de um membro do Hamas morto durante um ataque ao kibutz Sufa, perto da fronteira de Gaza.

O que aconteceu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o grupo extremista Hamas é "pior que o Estado Islâmico". A declaração veio após uma conversa de Netanyahu com o presidente dos EUA, Joe Biden. As autoridades israelenses ligaram o Hamas ao EI no ataque de sábado (7), segundo o jornal Times of Israel.