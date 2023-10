Homem tenta fazer café em fogueira e causa incêndio florestal na Argentina

Fogo começou na terça-feira (10) e só foi controlado no dia seguinte. O incêndio atingiu uma área de pastagem do Vale de Punilla, na região centro-oeste da província, a cerca de 760 quilômetros de Buenos Aires. Cabalango, Cuesta Blanca, Icho Cruz, Mayú Sumaj, San Antonio de Arredondo, Tala Huasi e Villa Carlos Paz também foram afetadas.

Dezenas de famílias foram retiradas de suas casas preventivamente. Outras saíram voluntariamente devido à fumaça que tomou conta da região. Não há relatos de feridos, mas a área permanece sob alerta.

Tempo seco e onda de calor atrapalharam o trabalho dos bombeiros. Com a secura, as altas temperaturas e o vento, as chamas logo se espalharam em direção às casas da região, que ficaram destruídas. Ainda não há um balanço oficial das perdas.

À imprensa, governador da província exigiu punição para o culpado. Juan Schiaretti, que também é candidato à Presidência nas eleições de 2024, disse esperar que "todo o peso da lei" recaia sobre o responsável pelo incêndio.

Há um homem preso que provocou o incêndio intencionalmente.Foi quase uma catástrofe. As pessoas tiveram que ser retiradas, as casas pegaram fogo. Felizmente não temos que lamentar perdas humanas.

Juan Schiaretti, governador de Córdoba

