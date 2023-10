Namer 1500: blindado de Israel ultramoderno chega à fronteira com Gaza

Blindado de guerra de Israel se posicionaram próximos da fronteira com a Faixa de Gaza depois que um ataque do grupo extremista Hamas no sábado. Imagens divulgadas pela AFP mostram a dimensão do poderio militar do país: o Namer 1500, considerado um dos blindados mais modernos do mundo, está na linha de frente.

O que é o Namer 1500?