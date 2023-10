Israel diz ter retomado abastecimento de água para o sul da Faixa de Gaza

"Essa ação vai resultar no deslocamento da população civil para o sul da Faixa de Gaza e vai permitir reforçar o cerco geral, tornando mais fácil para as Forças de Defesa de Israel operarem e destruírem a infraestrutura do Hamas", escreveu Katz nas redes sociais.

ONU alertou ontem que 2 milhões de pessoas estavam sem água potável na região. "As pessoas agora são forçadas a usar água suja de poços, aumentando os riscos de doenças transmitidas pela água. Gaza também está sob um apagão de eletricidade desde 11 de outubro, o que afeta o abastecimento", disse a entidade em comunicado.

Diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde) disse que situação pode ser "mortal" para populações vulneráveis e o surgimento de doenças.

Israel ordenou que população de Gaza deixe a área norte do território na última sexta-feira (13), sinalizando uma invasão terrestre.

Guerra chega ao nono dia com ao menos 3.600 mortos, segundo autoridades palestinas e israelenses. O Ministério da Saúde da Palestina fala em 2.329 vítimas até a manhã de hoje. Israel registrou 1.300 mortos nos ataques do Hamas na semana passada, e ao menos 126 pessoas foram feitas reféns.