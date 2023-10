EUA temem escalada da guerra em Israel e 'envolvimento direto' do Irã

"É claro que o Irã é, em grande medida, cúmplice, e isso permitiu ao Hamas operar e poder cometer os ataques terroristas que cometeu", acusou Kirby.

O porta-voz reforçou, no entanto, que ainda não há informações que indiquem uma "participação específica do Irã no ataque" do Hamas em 7 de outubro.