Brasil comunicou Hamas sobre repatriação de brasileiros, diz embaixador

Em entrevista ao UOL News, o embaixador do Brasil na Palestina Alessandro Candeas disse que houve uma comunicação com o Hamas para tratar da retirada de brasileiros que estão na Faixa de Gaza. Sem citar o nome do grupo terrorista, o diplomata afirmou que "não houve problemas" nesta negociação.

Não há propriamente negociação [com o Hamas]. Não há o que negociar, apenas o que comunicar. Existe um canal com a autoridade de fato. Não é um canal político, e é fundamental deixar isso claro. Não implica qualquer negociação política ou reconhecimento. Tenho a obrigação de ter esse canal a para garantir a segurança dos brasileiros. Nunca houve qualquer dificuldade apresentada por esse grupo para os brasileiros, muito pelo contrário . Alessandro Candeas, embaixador do Brasil na Palestina.

Candeas ressaltou que, "desde o início a boa vontade foi total" nas conversas com com os governos do Egito e de Israel, além do Hamas, sobre a saída dos brasileiros. O diplomata afirmou ter recebido garantias de que não haverá problemas para a retirada deste grupo.