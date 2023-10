Vídeo mostra Bruna Valeanu em bunker antes de ser morta pelo Hamas

O israelense Gavriel Yishay Barel, 22, também foi encontrado morto após o ataque do Hamas na rave. Ele é filho do brasileiro Jayro Varella Filho.

Uma brasileira segue desaparecida. Celeste Fishbein, de 18 anos, estava na casa do namorado em um kibutz, tipo de comunidade agrícola, nas proximidades da Faixa de Gaza, no momento do ataque.