Sirene soa em entrevista de embaixador do Brasil na Palestina: 'bomba aqui'

Não há propriamente negociação [com o Hamas]. Não há o que negociar, apenas o que comunicar. Existe um canal com a autoridade de fato. Não é um canal político, e é fundamental deixar isso claro. Não implica qualquer negociação política ou reconhecimento. Tenho a obrigação de ter esse canal a para garantir a segurança dos brasileiros. Nunca houve qualquer dificuldade apresentada por esse grupo para os brasileiros, muito pelo contrário. Alessandro Candeas, embaixador do Brasil na Palestina.

Com a parte mais burocrática bem encaminhada, Candeas disse que a maior dificuldade neste momento é a abertura propriamente dita da fronteira na região sul. O embaixador detalhou a logística para a saída dos brasileiros e espera que ela ocorra logo, já que se espera o agravamento da situação na Faixa de Gaza em questão de dias.

O que se aguarda é simplesmente a abertura da fronteira. O problema é que há centenas ou milhares de pessoas que querem passar pela mesma fronteira [em Rafah}, que já foi bombardeada três vezes e fisicamente danificada. (..) Nossa esperança é que seja aberta amanhã. Já temos toda a logística pronta. Alessandro Candeas, embaixador do Brasil na Palestina.

