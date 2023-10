Ataques de Israel no sul da Faixa de Gaza deixam 80 mortos, diz Palestina

Centenas de civis, incluindo cidadãos brasileiros, aguardam autorização para cruzar a fronteira com o Egito. Eles serão repatriados a partir do país asiático.

Do lado egípcio da fronteira, comboios de ajuda humanitária esperam permissão para entrar em Gaza. O território enfrenta escassez de água potável e pode ficar sem comida nos próximos dias.

Até o momento, o conflito já deixou mais de 4.200 mortos, sendo cerca de 2.800 do lado palestino e aproximadamente 1.800 mil no lado israelense, dos quais 947 civis foram identificados, segundo a polícia.

O grupo extremista Hamas também diz ter entre 200 e 250 reféns e divulgou um vídeo exibindo uma delas, a franco-israelense Maya Sham, que pede para ser resgatada da Faixa de Gaza.

"Acreditamos que haverá outras filmagens e estamos determinados a combater esse gênero de guerra", afirmou um porta-voz das Forças Armadas de Israel, Daniel Hagari, que acusou o movimento palestino de praticar "terrorismo psicológico".

Quatro mortos no Líbano

Em outra frente de batalha, a artilharia israelense bombardeou colinas no sul do Líbano, em resposta a um ataque com míssil atribuído à organização islâmica xiita Hezbollah, aliado do Hamas, contra o povoado de Metulla, na Alta Galileia.