Hamas diz que um de seus comandantes morreu após ataque israelense

Nofal era membro do Conselho Militar Geral do grupo e chefe da ala militar da Brigada Central de Gaza. É o militar de maior destaque morto desde o início do conflito entre Israel e Hamas.

As Forças de Defesa de Israel ainda não comentaram o suposto assassinato. Israel diz que seus principais alvos são os centros de comando e esconderijos do Hamas.

11 dias de guerra

A fronteira da Faixa de Gaza com o Egito permanece fechada. O bloqueio impede a fuga de civis estrangeiros, inclusive cerca de 30 brasileiros, e não permite a chegada de ajuda humanitária ao território palestino.

A crise humanitária se agrava em Gaza. O território, que tem mais de 2 milhões de habitantes, está há mais de uma semana sem receber água, luz e comida, o que tem deteriorado as condições de saúde da população.

Segundo o governo palestino, a guerra deixou 2.800 mortos e mais de 9.700 feridos em Gaza até o momento. Já na Cisjordânia, território não controlado pelo Hamas, foram 54 mortos e mais de 1.250 feridos, diz a Autoridade Palestina.