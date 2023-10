EUA colocam 2.000 soldados em alerta de prontidão no Oriente Médio

Anúncio ocorre após Biden confirmar visita a Israel. O presidente dos Estados Unidos irá visitar Israel na quarta-feira (18), disse ontem o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken.

A visita do presidente americano ocorre como parte do apoio dos EUA ao governo de Israel frente ao Hamas, afirmou Blinken. O secretário se reuniu ontem com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, com quem precisou se abrigar em um bunker.

Israel recusou pedido de visita de Zelensky

O governo de Israel recusou a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que gostaria de demonstrar presencialmente o apoio ao país em guerra com o Hamas.

Zelensky planejava uma visita em solidariedade a Israel junto a Blinken. A recusa pode estar associada às limitações de Zelensky, que governa o país ucraniano sob ataque da Rússia por quase dois anos, de acordo com a mídia israelense.

* Com informações da AFP