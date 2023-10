Num alerta feito nesta quinta-feira, a ONU anunciou que alimentos e água na Faixa de Gaza estão rapidamente se esgotando. Nesta sexta-feira, as padarias palestinas não terão mais pão ou alimentos para fornecer aos moradores da região, sob ataque de Israel.

"As vidas das pessoas estão em risco se um corredor humanitário não for estabelecido imediatamente", indicou a organização.

Depois dos ataques do Hamas que mataram centenas de israelense no sábado, a decisão do governo Benjamin Netanyahu foi impor um cerco total contra o território de Gaza.