PT rebate críticas da Embaixada de Israel: 'Não tem autoridade moral'

Partido classificou críticas da Embaixada como "falsas e maliciosas". O PT reforçou que condenou os ataques, assassinatos e sequestros de civis "cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel". Também afirmou que as reações de Israel configuram "um genocídio contra a população de Gaza".

PT também citou cerco à Faixa de Gaza para criticar Israel. Os cortes de água potável, energia elétrica e fornecimento de alimentos e remédios em Gaza, além dos bombardeios contra a população civil, foram definidos pela legenda como "crimes de guerra" cometidos por Israel.

Dizer que o PT considera ataques do Hamas legítimos é "inaceitável", completou. O partido conclui a nota dizendo que a réplica da Embaixada de Israel é um "ataque injustificável" a um partido que abriga militantes palestinos, árabes e judeus e "defende a coexistência dos Estados de Israel e da Palestina".

Todos têm direito a defender seu povo, mas a busca por justiça não se confunde com vingança (...). A posição do PT é semelhante à da porta-voz da ONU para Direitos Humanos, Ravina Shamdasani: 'Não se pode ter uma punição coletiva como resposta aos ataques horríveis [do Hamas]'.

PT, em tréplica à Embaixada de Israel

Críticas da Embaixada

Embaixada de Israel no Brasil criticou uma resolução do PT sobre a guerra. "É muito lamentável que um partido que defende os direitos humanos compare a organização terrorista Hamas, que vai de casa em casa para assassinar famílias inteiras, com o que o governo israelense está fazendo para proteger os seus cidadãos", disse.