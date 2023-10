Dia 11 da guerra: bombardeio atinge hospital e Gaza passa de 3 mil mortos

Em Israel, cerca de 500 mil pessoas também estão deslocadas, segundo o exército. O país esvaziou cidades próximas a Gaza e outras no norte do país, perto da fronteira com o Líbano, devido ao conflito com o grupo Hezbollah, aliado do Hamas.

O conflito entre Israel e Hezbollah segue crescendo. Militares israelenses e membros do grupo radical islâmico têm trocado tiros diariamente na fronteira.