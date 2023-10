Avião que vai repatriar brasileiros de Gaza pousa no Egito

O avião que fará a repatriação de cerca de 30 brasileiros que estão na Faixa de Gaza pousou no Egito nesta quarta-feira (18), após receber autorização para partir de Roma. Mas a saída dos brasileiros da região ainda depende da abertura da fronteira de Rafah.

O que aconteceu?

O VC-2 (Embraer 190), da Força Aérea Brasileira (FAB), chegou às 16h04 no horário local (10h04 no horário de Brasília) ao Aeroporto Internacional de El-Arish, localizado a cerca de 60 quilômetros do posto de fronteira de Rafah, que separa Gaza do Egito, segundo informações do governo brasileiro.