Dia 12 da guerra: Israel fala em zona humanitária enquanto ataca área civil

Já são 12 dias da guerra entre Israel e Hamas, após o ataque do grupo extremista no sábado (7). Os números de mortes confirmadas beira a marca do 5.000. Na madrugada desta quarta-feira (18), o governo de Benjamin Netanyahu comunicou a criação de uma zona humanitária no sul da Faixa de Gaza. No mesmo momento, bombardeios causavam destruição e mortes em áreas de civis em campos de refugiados.

O que aconteceu

O governo de Benjamin Netanyahu pediu para os palestinos irem para Al-Mawasi, perto de Khan Younis, onde será criada uma zona onde "a ajuda humanitária internacional será fornecida conforme necessário". As informações foram divulgadas em um comunicado, nesta quarta-feira (18).