Israel posta vídeo de foguete direcionado ao país durante ataque a hospital

O registro mostra um ponto de luz, que seria um foguete da Jihad Islâmica (apontada por Israel como a autora do ataque), que perde a altitude repentinamente. Logo depois, é possível ver a explosão que atingiu o hospital.

"Um foguete direcionado a Israel falhou e explodiu às 18h59 - no mesmo momento em que um hospital foi atingido em Gaza", escreveu as FDI.

Após questionamentos sobre uma possível manipulação de imagens —o ataque ao hospital teria ocorrido às 19h59 (horário local) e não 18h59, como mostrado e apontado nos registros divulgados por Israel— as FDI publicaram outro vídeo, que seria ao vivo e transmitido pela rede de televisão Al Jazeera.

As imagens mostram o suposto foguete perdendo altitude, seguido da explosão no hospital. "Verifique suas próprias imagens antes de acusar Israel. 18:59 - Um foguete direcionado a Israel falhou e explodiu. 18h59 - Um hospital foi atingido em Gaza".

Em entrevista, o porta-voz militar de Israel, Daniel Hagari, afirmou na manhã de quarta-feira (noite de terça no Brasil) que os foguetes que atingiram a unidade de saúde foram disparados pela Jihad Islâmica. Os artefatos teriam passado próximos do hospital no momento do ataque e, segundo ele, o espaço foi atingido.

O porta-voz militar declarou que nenhum ataque do país, seja por terra, ar ou mar ocorreu perto do hospital no horário do ataque. Hagari falou que militares israelenses divulgariam informações de radar, imagens e uma gravação de militares em Gaza que comprovariam a tese do país.